شكرا لقرائتكم خبر عن عند النساء والرجال.. اعرف أعراض الخلل الهرمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تعب وجفاف وألم مستمر"، أعراض تظهر على الجسم وقد تدل على الإصابة بمشاكل عديدة قد يكون الإصابة بفيروس في الجسم أو خلل في الهرمونات، فقد أثبتت الدراسات والابحاث أن خلل الهرمونات يؤثر على باقى أجزاء الجسم، وحسب ما ذكره موقع hormonehealth فإن أعراض خلل الهرمونات عند النساء والرجال هى:

فى الغالب يؤثر خلل الهرمونات عند النساء على الدورة الشهرية، ومن أبرز أعراضه:

1: تغيرات غير منتظمة بالورة الشهرية، مع توقف الدورة الشهرية أو تكرار حدوثها أكثر من مرة فى الشهر الواحد.

2: ظهور الشعر فى أماكن غير مرغوب فيها في الجسم مثل الذقن الوجه ومناطق أخرى فى الجسم.

3: تساقط الشعر وتلفه، وذلك نتيجة التغيرات الشديدة فى الهرمونات.

4: زيادة شديدة فى الوزن مع وجود صعوبة فى إنقاصه.

5: جفاف الجلد وظهور البقع والتشققات على أماكن مختلفة به.

6: جفاف شديد في المهبل مع الشعور بألم وحكة.

7: نتيجة الخلل في الهرمونات تتعرض السيدات لألم خلال الجماع.

8: التعرق الشديد أثناء الليل.

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فى الغالب يكون الخلل الهرمونى عند الرجال ناتجا عن ضعف شديد في إنتاج هرمون التستوستيرون، ومن أبرز العلامات:

1: ضعف الانتصاب.

2: ضعف في العضلات والمفاصل.

3: قلة الرغبة الجنسية.

4: العقم في بعض الأحيان.

5: يواجه الرجل انخفاض شديد في نمو شعر اللحية والجسم عموما.

6: الإصابة بهشاشة العظام وضعف العضلات.

7: صعوبة شديدة في التركيز.

عند ظهور أي من العلامات ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب وراء خلل الهرمونات مع وصف الأدوية المناسبة للحالة، وينصح بالاهتمام بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة مع تجنب التدخين لأنه يؤثر على صحة الهرمونات والجسم عموما، كما ينصح بإنقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.