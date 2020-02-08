فرنسا "لا توصي بالسفر إلى الصين" وتحذر مواطنيها مجددا

فرنسا حذرت رعاياها من السفر إلى مدينة ووهان الصينية - أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، توجيهات جديدة لمواطنيها فيما يخص فيروس كورونا، قائلة إنها لا توصي بالسفر إلى الصين إلا "لأسباب قهرية".

وكانت الوزارة حذرت رعاياها رسمياً من السفر إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس، ونصحت المسافرين إلى باقي أنحاء الصين بتوخي الحذر، ودراسة تأجيل سفرهم.