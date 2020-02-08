عودة 20 ألمانيا من موطن كورونا الأحد.. ومساعدة أمريكية بانتظار الصين

الحكومة الألمانية تسمح بعودة 20 من رعايها في ووهان الصينية إلى برلين

قررت الحكومة الألمانية السماح بعودة 20 من رعايها في ووهان الصينية إلى برلين، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تنتظر موافقة الصين على دخول خبراء أمريكيين للمساعدة في مكافحة الفيروس.

وقالت ديلك كالايتسي، وزيرة صحة ولاية برلين، السبت، إنه من المنتظر أن تهبط الطائرة التي تقل مجموعة العائدين في الجزء العسكري من مطار برلين، الأحد.

وسيكون في استقبال الألمان العائدين من ووهان طبيب تابع لوزارة الصحة، وسيتم إيداعهم في حجر صحي في عيادات بجنوب شرق برلين، لمدة 14 يوماً.

ويخضع جميع الركاب لاختبار الكشف عن الفيروس بمجرد وصولهم، ومن المنتظر أن تظهر النتيجة، الإثنين.

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وأكدت كالايتسي أن المدينة مستعدة جيداً لهذا الأمر، مشيرة إلى أن الإدارة الصحية ستتولى تنسيق الإجراءات.

من جانب آخر، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين، السبت، إن خبراء أمريكيين في الأمراض المعدية، بينهم مسؤولون حكوميون، ينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد إدراجهم على قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث أن بكين وافقت على السماح للمنظمة بتشكيل فريق من الخبراء للسفر إلى الصين لجمع معلومات عن الفيروس وإيجاد حلول للتفشي.

وتابع في بيان: "تقدر الولايات المتحدة جهود الصين وتعاونها المستمر مع مسؤولي الصحة العامة في أنحاء العالم".

وأكد: "يتمتع هؤلاء الخبراء الأمريكيون بخبرة واسعة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية على مجموعة من حالات تفشي الأمراض المعدية والأوبئة، بما في ذلك الإيبولا وإنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)".

وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية في جنيف إن الوكالة تنتظر رداً من الصين بخصوص الفريق المقترح.