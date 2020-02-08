سنغافورة تعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 40.. وتحذيرات من تخزين المكرونة

وزارة الصحة في سنغافورة تعلن ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 40

وزارة الصحة في سنغافورة تعلن ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 40.

وفي السياق نفسه، حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، السبت، من تخزين السلع، مؤكدا أن الخوف يمكن أن يكون أكثر ضررا من انتشار فيروس كورونا.

وجاء تصريح "لونج" بعد يوم من إعلان بلاده رفع مستوى التحذير مما دفع السكان إلى شراء كل البضائع الموجودة على رفوف المتاجر من الأرز والمعكرونة وورق الحمام.

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ورفعت سنغافورة مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى البرتقالي، وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عام 2003 وفيروس الإنفلونزا إتش1إن1 عام 2009.



يشير هذا المستوى إلى أن الفيروس خطير وينتقل بسهولة بين البشر.

وقال رئيس الوزراء: "ليس هناك ما يدعو للذعر. لا نقوم بإغلاق المدينة أو إلزام الجميع بالبقاء في منازلهم".

وأضاف: "لدينا إمدادات وفيرة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى تخزين المكرونة سريعة الطهي والأطعمة المعلبة أو ورق الحمام كما فعل بعض الناس".

وهناك 33 إصابة بالفيروس في سنغافورة وبعض الحالات لا علاقة له بالسفر إلى الصين التي ارتفع عدد وفيات كورونا فيها إلى أكثر من 700.

