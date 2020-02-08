شكرا لقرائتكم خبر عن للقرنفل فوائد صحية عديدة.. يخفض وزنك ويمنع نمو الأورام ويحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القرنفل أكثر من مجرد توابل عطرية، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تجعلها توابل مفيدة تستخدم في الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم، من المعروف أن القرنفل يتميز بتنوعه في العديد من الوصفات، يمتلك القرنفل خواصًا مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، والالتهابات ولفيروسات، ومضادة للفطريات، والتي تسهم في تحقيق فوائد صحية كبيرة.



يدعم جهاز المناعة

الفوائد الصحية للقرنفل1.يقوى مناعتك..

يعد القرنفل مصدراً جيداً لفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة، قابل للذوبان في الماء، يسهم في الدفاع المناعي عن طريق العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي، بدوره، يساعد في تقوية جهاز المناعة ويساعد في وظائف المناعة المناسبة.



صحة الفم

2.تعزيز صحة الفم..

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ،ومضادة للالتهابات، والجراثيم، يساعد في تقليل شدة البلاك والتهاب اللثة وأمراض اللثة الأخرى في الفم، أظهرت دراسة أن القرنفل يمكن أن يوقف نمو 4 أنواع من البكتيريا التي تساهم في أمراض اللثة. 3. تحسين صحة الكبد..

القرنفل غني بالأوجينول، وهو مركب حيوي مع خصائص مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحماية من إصابة الكبد ومواجهة علامات تليف الكبد، تم إجراء هذه الدراسة على الحيوانات، ويلزم إجراء مزيد من البحوث على البشر لإثبات فعاليته.



تحسين السكر فى الدم

4. تنظيم نسبة السكر في الدم..

يمكن أن يؤدي وجود الأوجينول في القرنفل إلى إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يمكن لهذا المركب أن يزيد من إفراز الإنسولين، ويحسن من وظائف خلايا بيتا، وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم.

5. تعزيز الهضم..

يمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، والتي تحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة، وتساعد في تسريع عملية الهضم، من المعروف أن القرنفل يقلل من حموضة المعدة، والغازات، والغثيان. 6. يمنع نمو الورم..

Advertisements

أظهرت دراسة أن النشاط المضاد للورم في خلاصة أسيتات الإيثيل من القرنفل، يحتوي القرنفل على خصائص علاجية يمكن أن تساعد في علاج السرطان.

6. المساعدة في إنقاص الوزن..

يمكن أن يقلل مستخلص القرنفل من السمنة، الناتجة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، استهلاك القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في البطن، وانخفاض وزن الجسم والدهون في الكبد. 8.تحسين صحة العظام..



فوائد القرنفل

يعتبر القرنفل مصدرًا ممتازًا للمنجنيز، والكالسيوم، والماغنيسيوم، الذي يساعد في تكوين العظام ويحسن صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن وجود الأوجينول في القرنفل فعال في زيادة كثافة العظام وقوتها.

7. قرحة المعدة..

تتشكل قرحة المعدة في بطانة المعدة، والقرنفل يمكن أن يساعد في علاجها، يمكن أن يحفز القرنفل إنتاج الغشاء المخاطي في المعدة، والذي يعمل كحاجز وقائي، ويمنع تآكل بطانة المعدة التي تسببها الأحماض الهضمية.

8. تحسين الصحة التنفسية..

يمكن استخدام القرنفل لعلاج العديد من المشكلات الصحية في الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية، والربو، والبرد والسعال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخصائص المضادة للالتهابات في القرنفل التي تساعد في خفض الالتهابات في الجهاز التنفسي.



يؤثر على الجلد

9. تعزيز صحة الجلد..

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات في القرنفل في علاج حب الشباب وتحسين الصحة العامة للبشرة، هذا هو أحد الأسباب وراء استخدام زيت القرنفل لعلاج البثور عن طريق مكافحة الالتهابات الناتجة عن حب الشباب، وذلك وفقا لما ذكره موقع boldsky.