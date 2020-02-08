شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الخلطة السحرية لتبييض الأسنان في 60 ثانية فقط؟ والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 خلال السطور المقبلة سوف تتعرفي على طريقة لتنظيف الأسنان وتبييضها على طريقة الدكتور أوز “Dr. Oz” لتحصلي على أسنان رائعة البياض وخالية من الاصفرار المزعج.

المكونات: •لن تحتاجي لمكونات كثيرة لتقومي بهذه الوصفة، ما عليكِ فعله هو استخدام قشر البرتقال فقط. Advertisements طريقة الاستخدام: • قومي باستخدام السطح الداخلي الأبيض من قشرة البرتقال في تدليك أسنانك لمدة 60 ثانيه. • اغسلي أسنانك بالفرشاة ومعجون الأسنان جيدًا بعد الانتهاء من استخدام قشرة البرتقال. • كرري هذا الأمر مرتين يوميًا في الأسبوع وستلاحظين النتيجة بنفسك.

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