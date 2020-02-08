مصري عائد من بؤرة كورونا بالصين يكشف تفاصيل "العزل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مرور ٤ أيام على عزل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، يروي محمد نجاح أحد العائدين، الذي يدرس دكتوراه في الميكروبيولوجي بالصين، تفاصيل أول ٤ أيام من عزله في أحد الفنادق بمرسى مطروح.

وكانت طائرة خاصة وصلت إلي مطار العلمين الدولي، الإثنين، قادمة مباشرة من مطار ووهان بالصين، وحملت على متنها ٣٠١ مصري من ضمنهم ١١ رضيعاً، برفقة 14 فرداً من طاقم الطائرة بينهم 8 أفراد من الفريق الطبي المرسل من وزارة الصحة المصرية.

ويقول محمد نجاح إنه بمجرد وصول الطائرة إلى مطار العلمين كان في انتظارنا طاقم طبي وعدد من الأتوبيسات، وتم التنبيه على الجميع بترك جميع الحقائب وتسلم كل فرد منا "بطاقة هوية" خاصة به مسجل عليها بيانات الحجر من غرفة ومبنى.

وتابع: "عقب تسلم البطاقات قام أحد الطاقم الطبي بقياس درجة الحرارة للمرة الرابعة منذ دخول مطار ووهان وصولاً إلى مطار العلمين، وعقب النزول من الطائرة استقبلنا أحد أفراد الطاقم الطبي، وقام بتسليم كل راكب زجاجة سائل معقم وماسك جديد للوجه".

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وأضاف "نجاح" أنه عقب الانتهاء من إجراءات الوصول تحركت الأتوبيسات من المطار لتصل إلى الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى مطروح، وتم توزيع جميع العائدين من الصين على ثلاث مبانٍ؛ الأول خاص بالعائلات والثاني خاص بالبنات وبعض العائلات والثالث خاص بالشباب فقط دون عائلات.

وعن غرفته التي يقيم فيها الفندق، يقول محمد نجاح إنه يقيم بمفرده مكونه من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، وفي أول ليلة وجد على سرير الغرفة حقيبتين بهما ملابس، بالإضافة إلى تليفون محمول للاتصال بالأهل.

وأوضح أن الأيام اللاحقة كان يأتي في الصباح أحد طاقم التمريض لقياس درجة الحرارة، ثم يقدم له الإفطار (جبن، مربى، عصير، لبن، شيبسي).



وتابع أنه في اليوم الأول فقط عقب توقيع الكشف على الجميع من قبل الطاقم الطبي، تم فتح ملف خاص بكل فرد، وسحب عينة دم لإجراء التحاليل.



وأضاف: "في الساعة الثالثة عصراً يومياً يأتي الغداء (ربع فرخة أو قطعة لحمة وقطعتين مع البطاطس، أرز، سلطة، طحينة، عيش، قطع خضار مسلوقة)، وحين يأتي وقت العشاء يتم تقديم معه إفطار اليوم التالي، وبعد العشاء يأتي أحد طاقم التمريض ليقيس درجة الحرارة ويتم توزيع مطهرات".

وذكر محمد نجاح أن الأربعة أيام الأولى للعزل مرت بسلام ولم يسمع أي أحد من العائدين تم الاشتباه فيه أو ظهرت عليه علامات الفيروس.

وفي نهاية حديثه، وجّه محمد نجاح رسالة شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إنه أثبت أن المصريين في الخارج لهم أهمية كبرى، وأن الدولة تقف بجوار أبنائها في أي مكان للحفاظ على أرواحهم.

ووجّه "نجاح" الشكر للطاقم الطبي كاملاً سواء طاقم الطائرة جميعهم أو الحجر الصحي لتعاملهم الراقي طوال الوقت، مشيراً إلى أن طاقم الحجر الصحي، كما وجّه رسالة لأصدقائه في ووهان، ليسوا بعيدين عن القلب، وإن تباعدت المسافات، فقلوب جميع المصريين تدعو لهم.

