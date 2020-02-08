كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - شهد العالم، زيادة ملحوظة في المواليد الذين يحملون صفات متلازمة داون؛ مما حذا بالكثير من الأمهات اللواتي يرغبن بالحمل للسؤال عن أسباب متلازمة داون، والتي يشرحها الدكتور وفيق التلاوي _ اختصاصي النساء والولادة والعقم _ كما يلي.. أسباب حدوث متلازمة داون يتكون جسم الإنسان من خلال اتحاد الكروموسومات؛ حيث يحتوي على 23 زوجاً منها.

وفي حال زيادة كروموسوم واحد، يعني حدوث اضطراب في انقسام الخلايا، فهنا تحدث هذه الحالة.

تحدث حالة داون أو متلازمة داون، أثناء تكون الجنين في رحم الأم، ورغم أن هذه المتلازمة لا تكون وراثية؛ إلا أن هناك بعض العوامل التي تزيد من نسب حدوثها، ويجب على الأم التي تخطط للحمل أخذها بعين الاعتبار؛ لحماية جنينها من هذه الحالة التي ليس لها علاج، عوامل تزيد من نسب متلازمة داون عمر الأم عند حدوث الحمل: حيث أثبتت الدراسات أن تقدم عمر الأم الحامل؛ يزيد من فرص الحمل بطفل مصاب بمتلازمة داون، حيث تزيد نسبة انقسام الخلايا غير الطبيعي، ولذلك يحذر الأطباء من الحمل بعد عمر الخامسة والثلاثين.

الوراثة؛ حيث يكون الأب والأم -وبمحض الصدفة- يحملان للتبدل الصبغي الجيني ويتم نقله للجنين، ومن الممكن أن يحمله أحد الأبوين. صفات الطفل المولود بمتلازمة داون Advertisements فم صغير ولسان يتدلى من الفم غالباً.

رقبة قصيرة ولا تكاد تظهر.

قصر القامة ويولد ويبدو عليه ذلك بمجرد ولادته. وزنه يكون أقل من وزن المولود الطبيعي عند الولادة.

تسطح مؤخرة الرأس. وعند الفحص العميق للطفل يحدث أن يكتشف الطبيب: تشوهات في القلب.

اضطرابات في الجهاز التنفسي.

عندما يكبر الطفل المصاب بمتلازمة داون، فمن الممكن أن يتعرض لـ:

الإصابة بالتوحد أكثر من غيره. تأخر النطق.

ضعف في المهارات الحركية التي تصاحب نمو الرضيع، مثل أن يتأخر في الجلوس بمفرده وتأخر الحبو، وتأخر المشي وغيرها من التطورات الحركية. يتأخر مشي الطفل المصاب بمتلازمة داون إلى ما بعد العامين.

سلوكيات غير سليمة والميل إلى العنف مع الصغار الآخرين.

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