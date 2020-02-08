ما هي العلاقة بين إقلاع الرجل عن التدخين وزيادة وزنه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن ترك التدخين غالبا ما يرافقه زيادة في الوزن، إلا أن المخاطر الصحية المترتبة على زيادة الوزن تعد ضئيلة إذا ما قورنت بمخاطر الاستمرار في التدخين.

والخوف لدى بعض المدخنين من المراهقين والشباب، من زيادة وزنهم قد يشكل عندهم عوامل ومحفزات تدفعهم للبدء بالتدخين أو مواصلته أو استئنافه، كما يشير أخصائي التغذية العلاجية وعلوم الأطعمة الدكتور محمد أمين أحمد.

كيف يزداد وزنهم؟

الآلية المسببة لزيادة الوزن، يردّ الأخصائي أحمد مصدرها على الأرجح إلى انخفاض وتيرة عملية التمثيل الغذائي، والتغيرات في النظام الغذائي والزيادة في استهلاك السعرات الحرارية، كما أن المادة الفعالة الموجودة في السجائر أي النيكوتين تعمل على كبح شهية المدخنين، لذلك تدخل في بعض أدوية فقدان الوزن، وبالتالي الامتناع عن التدخين يزيد من شهية الرجل والرغبة في تناول الطعام أكثر.

وفي التفاصيل، فإن الأشخاص الذين يتوقفون عن التدخين سوف يزيد وزنهم حتى ولو لم يغيروا من عاداتهم الغذائية؛ فقد اتضح أن الشخص الذي يدخن علبة سجائر واحدة في اليوم، يحرق 150-300 سعرة حرارية في اليوم أكثر من الشخص غير المدخن. أما الشخص الذي توقف عن التدخين، فإن النيكوتين يختفي لديه وتقل وتيرة العمليات الأيضية، لذا عندما يعود إلى التدخين مرة أخرى، غالباً ما يحدث انخفاض في الوزن.

كما أن نيكوتين السجائر يقلل بدرجة كبيرة من إفراز الأنسولين في الدم، ونتيجة لذلك، يتم إزالة السكر من الدم بشكل أبطأ، ولهذا يشعر المدخن بالشبع لفترة أطول، ولكن مع ترك التدخين فإن مستوى الأنسولين في الدم يرتفع ويزيد السكر بشكل أسرع.

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إلى جانب ذلك، هناك تشابه بين إدمان التدخين وإدمان الطعام، فكما يبيّن أحمد، فإن النيكوتين يؤدي إلى انخفاض الشهية؛ لأنه يعمل على المكافأة وتعزيز السلوك، وهذا النوع من المستقبلات يكون له دور كبير في المخ في تناول الطعام، ويرسل النيكوتين إشارة إلى بقية أنحاء الدماغ؛ ما يشير إلى الشعور بالشبع.

ومن جهة أخرى، التدخين يجعل المدخن يشعر بحالة جيدة، وذلك لدور النيكوتين في زيادة مستويات الدوبامين، وهي مادة كيميائية مرتبطة بزيادة المتعة في الدماغ، وينتج عنها نفس تأثير تناول الحلوى والكعك، لذلك يميل البعض بعد الإقلاع عن التدخين إلى استبدال السجائر بالطعام.

كيف يتجنب الرجل زيادة وزنه بعد ترك التدخين؟

بداية، وكما ينصح الأخصائي أحمد، من المفروض تنظيم عادات الأكل في الأسابيع الأولى القليلة من الإقلاع عن التدخين، وذلك من خلال تناول وجبات كثيرة بكميات أقل لتقليل الشعور بالجوع وتجنب تناول الوجبات الدسمة.

وكي لا يعود الرجل إلى التدخين عند شعوره بأزمة تشجعه للعودة إليه، يفضل الخروج للانتعاش، والقيام بتمارين التنفس لاسترخاء الجسم، والاستنشاق بعمق، والعد إلى الخمسة وزفر الهواء ببطء، وتكرار التمرين عدة مرات، لاكتشاف أنه يمكن العيش من دون السيجارة، ودون الحاجة للإفراط في الأكل.

ولأن العقل السليم في الجسم السليم، لا بد من ممارسة الرياضة، أولا لعدم الرجوع للتدخين، ولمحاربة زيادة الوزن ثانيا، وأخيرا، الاهتمام بالبحث عن طرق أخرى بديلة عن التدخين مثل تناول العلكة أو الإكثار من شرب الماء، حسبما يوصي الأخصائي.