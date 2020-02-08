هل آكل النمل الحرشفي السبب الرئيس لانتشار فيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختلف علماء صينيون على فرضية جديدة لانتقال فيروس كورونا إلى البشر بعدما رجحوا في البداية أن مصدره الخفافيش، غير أن آخرين أشاروا في بحث جديد إلى أن "البؤرة الوسيطة" التي نقلت الفيروس هو البنغول أو أم قرفة أو ما يعرف بـ "آكل النمل"، وهو حيوان صغير من الثدييات.

وذكرت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت إن "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس".

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم في سلالة كورونا الجديدة، التي تم استخلاصها من حيوان آكل النمل في الدراسة كان متطابقا بنسبة 99% مع السلالة التي رصدت في البشر. وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفي هو العائل الوسيط المرجح للفيروس.

غير أن مدير إدارة الطب البيطري في جامعة كمبردج، جيمس وود، ذكر أن البحث ليس محكما، مشددا على أن "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفي في التفشي لم تُنشر، باستثناء ما جاء في إفادة صحافية من الجامعة، وهذا ليس دليلا علميا".

وأضاف وود:"الإبلاغ عن رصد حمض نووي فيروسي له تسلسل جيني مشابه بأكثر من 99% ليس كافيا"، متسائلا "أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟".

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من جهته؛ أوضح أستاذ الطب البيطري في جامعة سيتي في هونغ كونغ، ديرك فايف، أن البحث لا يثبت بأي حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفي وتفشي فيروس كورونا الجديد بين البشر.

ولفت فايف "لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار فيروس كورونا بين أجناس مختلفة بناء على عينات تمثيلية، ومن شبه المؤكد أن تلك لا تعبر عنها".

يشار إلى أن لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت أن عدد الوفيات في الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 86 شخصا ليصبح 722 شخصا يوم الجمعة.

وتم اكتشاف 3399 حالة أخرى في هوبي بؤرة تفشي كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 31774 حالة.