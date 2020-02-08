تناول التوت مرتين أو ثلاثة يوميا يساعد في حرق السعرات الحرارية

السبت 8 فبراير 2020

يساعد تناول التوت مرتين أو ثلاثة يوميا في حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة، كما يمكن للنبيذ الأحمر أن يؤدي نفس الدور، حيث تشير أحد الأبحاث العلمية إلى أن أنظمة الغذاء التي تحتوى على مادة "ريسفيراتول" الموجودة بالعنب والتوت تساعد في مكافحة البدانة.



وأجرى العلماء في جامعة "واشنطن" تجربة على بعض الفئران الذين تم إعطائهم مادة كيميائية، تعادل تناول الفرد البالغ لـ 12 أوقية من الفواكه يوميا، وكشفت النتائج عن نقصان وزن الفئران بنسبة 40% عن الحيوانات التي لم تعطى نفس المادة.

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وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "the International Journal of Obesity" قدرة الفئران على تحويل الدهون الزائدة إلى دهون نشطة يمكن حرقها، وبالتالي يتم فقدان الوزن، ويعتقد الأكاديميون أن مادة "بوليفينول" الموجودة في الفاكهة أيضا لها تأثير مماثل.

وأكد البروفيسور مين دو كبير الباحثين، أن مادتي "ريسفيراتول" و"بوليفينول" الموجودتان في الفواكه، تساعدان في تعزيز أكسدة الدهون الغذائية، لذلك لا يكتسب الجسم مزيدًا من الوزن، حيث تتحول الدهون البيضاء إلى دهون بيج تحرق بفعل الحرارة، ما يساعد في حفظ توازن الجسم ويمنع البدانة والخلل في عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح أنه من الفواكه الغنية بهذه المادة، العنب البري والتوت والفراولة والتفاح، مضيفا أن أنواع النبيذ الأحمر مثل "Merlot" و" Cabinet Sauvignon" تحتوي على نفس المادة ولكن بتركيز أقل من التركيز الموجود في العنب.