شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الجوز الصحية! والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020

الجوز لذيذ وله فوائد صحية عظيمة، لأنه أكثر احتواءً من السمك على الحمض الدهني أوميغا-ثلاثة. ولا يزيد الوزن رغم احتوائه على أحماض دهنية كثيرة. فما فائدته للقلب ولمرضى السكري؟ وما تأثيره على وزن الجسم والقدرة على التفكير؟



أظهرت الكثير من الدراسات الطبية أن أكل الجوز مفيد للصحة عند أكله بانتظام من وقت إلى آخر. فهو يعمل على زيادة الأداء الذهني والقدرة على التفكير وحماية القلب بل يعمل حتى على مقاومة مرض السرطان.

كما أنه لا يؤدي إلى زيادة الوزن رغم احتوائه على أحماض دهنية بكمية كبيرة، وهنا أربعة أسباب تحفزنا على تناول الجوز بانتظام:

1- الجوز يقلل أخطار "الرباعية القاتلة": متلازمة التمثيل الغذائي

زيادة الوزن وارتفاع دهون الدم وسكره وضغطه: هذه "الرباعية القاتلة" تسمى بمرض متزامنة التمثيل الغذائي (مرض المتلازمة الأيضية أو الاستقلابية). وبإمكان الجوز المساعدة في التقليل من خطر هذا المرض. وهذه نتيجة دراسة علمية كبرى أجرتها عشر جامعات إسبانية.

وحتى المصابون بمرض السكري بإمكانهم الاستفادة من الجوز. ففي دراسة طويلة المدى أجريت على مجموعتين من الأشخاص البدناء المصابين بداء السكري من النوع الثاني: اتّبعت المجموعة الأولى حمية تناولت وفقها مواد غذائية ناقصة الدهون، أما المجموعة الثانية فاتبعت كذلك حمية غذائية فقيرة بالدهون ولكن بالإضافة إلى ذلك تناولت في غذائها الجوز.

وكانت النتيجة هي أن المجموعة الثانية التي تناولت الجوز حصلت أجساد أفرادها على المزيد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهذا يحسّن بشكل هائل من مستوى السكر في الدم حين يكون الشخص على الريق أو أثناء الصيام، بحسب الدراسات.

2- الجوز يبطئ نمو السرطان

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يعمل الجوز على إبطاء نمو السرطان في الجسم، وذلك لاحتوائه على الحمض الدهني أوميغا-ثلاثة، وكذلك لأن الجوز يعتبر من أهم المصادر النباتية لمضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الأمراض العُضال مثل السرطان وتصلب الشرايين.

وقد اختبرت الباحثة الأمريكية إيلين هاردمان مدى قدرة الجوز على التأثير في نمو السرطان. والنتيجة، وفق ما نقل موقع لايف لاين الإلكتروني، هي أن سرطان الثدي يتطور لدى مجموعة الفئران التي تغذت على الجوز بشكل أبطأ بكثير للغاية من تلك التي تناولت مواد غذائية اعتيادية.

ويعود ذلك إلى وجود مواد عديدة مفيدة في الجوز مثل الحمض الدهني أوميغا-ثلاثة الذي تم إثبات أنه يعمل على إعاقة نمو السرطان، ومثل مضادات التأكسد التي تعمل على إبطاء نمو السرطان وعلى منع تدمير الخلايا.

3- الجوز يعمل على تخفيض "الكوليسترول الخبيث"

الكوليسترول مادة دهنية تدخل في تكوين أغشية خلايا جميع الكائنات الحية، وله دور هام في عملية الأيض أو الاستقلاب الحيوي "التمثيل الغذائي".

لكنْ للكوليسترول نوع مفيد وآخر ضار خبيث. وأكدت جامعة هارفر أن الجوز يعمل على تخفيض الكوليسترول بشكل لا يؤثر سلبا على الوزن، وأن التغذية التي تأخذ الجوز في عين الاعتبار تخفّض الكوليسترول الإجمالي للجسم وبشكل خاص الكوليسترول الخبيث من نوع "إل دي إل" أي من نوع "البروتين الدهني المنخفض الكثافة". وبذلك ينخفض خطر أمراض القلب والدورة الدموية.

وأثبتت تجارب الباحثين أن للجوز تأثيرا مضادا للعوامل المؤدية إلى الالتهابات، والعجيب والمفاجئ هو عدم زيادة وزن الأشخاص المتناولين للجوز رغم محتوى الدهون العالي فيه، بل على العكس من ذلك، لوحظ نقص أوزان الأشخاص المشاركين في التجارب نتيجة تناولهم الجوز. وهذا مؤشر على أهمية الجوز كغذاء مفيد للقلب وللجسد ككل.

4- الجوز غذاء مفيد للخلايا العصبية الرمادية وبالتالي للخصائص الحركية والعقلية لكبار السن

فقد أظهرت تجارب حديثة على الحيوانات أن احتواء الغذاء على 6% من الجوز يساعد على تحسين الخصائص الحركية والعقلية لكبار السن. واستنتج الباحثون من ذلك أن تناول وجبة خفيفية من الجوز بانتظام له تأثير على إيجابي طول مدة الحياة. ويُنصَح بتناول 30 غراما من الجوز يوميا وهذه الكمية تكافئ حفنة من الجوز بقدر ملء اليد.