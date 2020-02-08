7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في تايلاند

ارتفاع عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 32

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، السبت، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، هم 3 تايلانديين و4 صينيين.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 32، وهو من أعلى عدد حالات العدوى في العالم خارج الصين.

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وقال المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، سواناتشاي وتاناينجتشارونتشاي: "الحالات السبع جميعا في المستشفى"، مضيفاً أن أحد التايلانديين المصابين بالعدوى كان ضمن مجموعة تضم 138 شخصا أجليت، الثلاثاء، من مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفشي المرض.

وتابع أن المصابين الآخرين تعاملا مع سياح، موضحاً: "3 من الصينيين المصابين ينتمون لأسر تم الإعلان عن حالات عدوى فيها في السابق، بينما الرابع سائح من منطقة محفوفة بالمخاطر في الصين".

وقال إن مريضا آخر سُمح له بالعودة للمنزل، ما يرفع عدد من خرجوا من المستشفى حتى السبت إلى 10، مضيفا أن 22 مريضا آخرين لا يزالون في المستشفى.

وهناك 23 صينيا من إجمالي حالات الإصابة التي أعلنتها تايلاند حتى الآن بينما الـ9 الباقون من مواطنيها.