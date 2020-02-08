ليست الخفافيش.. تعرف على المتسبب في "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن علماء صينيون أن البنغول أو أم قرفة وهو حيوان صغير من الثدييات هو "البؤرة الوسيطة" التي نقلت فيروس كورونا إلى الإنسان.

كورونا يعطل حركة شحن الحاويات عالميا

نائب الرئيس الأمريكي: الصين أظهرت شفافية عالية بشأن كورونا

كوريا الشمالية.. جارة الصين تتجنب "كورونا الجديد"

Advertisements

وارتفع عدد الحالات التي توفيت بفيروس كورونا القاتل، حسبما أعلنت سلطات الصحة الصينية، اليوم الجمعة، إلى 618 مواطناً قد توفوا بسبب الفيروس الذي يصيب الجهاز الرئوي.

وأفادت اللجنة الصحية الصينية في بيانها، بارتفاع عدد المصابين بالفيروس القاتل، إذ بلغت آخر حصيلة 22112 حالة، من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

في التقرير التالي نرصد معلومات عن حيوان "البنغول" المتسبب في نقل فيروس كورونا.