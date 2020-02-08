إصابة 5 بريطانيين بـ"كورونا" في فرنسا

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رويترزالسبت 2020/2/8 02:22 م بتوقيت أبوظبي
الفيروس يشهد انتشارا داخل الصين وخارجها
أعلنت فرنسا، السبت، تشخيص إصابة 5 بريطانيين بفيروس "كورونا" في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.
وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بيزون إن هناك طفلا بين المصابين الذين قالت إنهم ليسوا في حالة خطيرة.
وتابعت الوزيرة أن "المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت عنقودا، تجمع حول حالة واحدة أصلية".
وأضافت: "الحالة الأصلية نمت إلى علمنا الجمعة، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة حيث أقام من 20 إلى 23 يناير/كانون الثاني، ووصل إلى فرنسا يوم 24 وبقي 4 أيام".
وذكرت أن الحالات الجديدة كانت في منطقة سافوا الجبلية بشرق فرنسا.
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