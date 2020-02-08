وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي: وفاة أحد رعايانا لم تكن بـ"كورونا"

أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو عن اعتذاره لحكومة دبي عن الارتباك والقلق اللذين تسبب بهما إعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة العمل الفلبينية، السبت، بيانا نفت فيه صحة ما ورد في بيانها السابق بشأن وفاة أحد رعاياها في دولة الإمارات جراء الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت وزارة العمل، في بيانها، إن وفاة أو إف دبليو أماليا كولادو دابروزا في مستشفى الزهراء بدولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد كما أوردنا سابقًا.

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وأشار البيان إلى أن التقرير الذي تلقاه مكتب وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث من مكتب العمال الفلبيني في دبي، أشار إلى أن التحاليل المخبرية التي أجراها مركز دبي لعلم الوراثة التابع لهيئة الصحة بدبي لم تظهر إصابة دابروزا بفيروس كورونا.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي نفى صحة التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية في مدينة دبي الإماراتية بسبب فيروس كورونا الجديد.



وأوضح المكتب الإعلامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي، وأظهرت التحاليل المخبرية عدم إصابتها بالفيروس.



وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شددت على أن مراكز التقصي الوبائي في البلاد تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.