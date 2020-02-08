مولودة جديدة لمحمد صلاح تغيبه عن مران ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى النجم المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خبرا سعيدا في اللحظات الأولى من صباح يوم السبت بعد أن رزق بمولودته الثانية، والتي أطلق عليها اسم "كيان".

وكان صلاح قضى إجازته خلال الأيام الماضية في إنجلترا، مفضلا البقاء بجوار زوجته التي كانت تستعد لوضع نجلتهما الثانية بعد ابنته الكبرى مكة التي رزق بها في عام 2014.

ومن المتوقع أن يغيب محمد صلاح يوم السبت، عن استعدادات ليفربول للقاء نوريتش سيتي الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأوضح مصدر، لـ"العين الرياضية"، مقرب من أسرة لاعب منتخب مصر وليفربول، أن زوجة صلاح دخلت أحد مستشفيات إنجلترا من أجل وضع نجلته الثانية مساء يوم الجمعة.

وأضاف أنه كان هناك العديد من الترشيحات لاسم مولودته من بينها سجدة وتالية، بالإضافة إلى "روز" الذي اختارته ابنة صلاح الكبرى لشقيقتها، قبل أن يتم الاستقرار على "كيان".

يذكر أن ليفربول الذي يحتل صدارة الدوري بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف سيلعب يوم السبت 15 من الشهر الحالي ضد نوريتش سيتي في الجولة الـ26 من المسابقة.

