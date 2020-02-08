شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاختراق حسابات «فيس بوك» على «تويتر» و«إنستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مرحبًا، نحن OUR MINE» هكذا بدأت مجموعة OUR MINE تغريدتها التي نشرتها عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

تفاجأ مستخدمو موقع تويتر، مساء الجمعة، بوجود تغريدة غريبة تم نشرها عبر حساب موقع فيسبوك الرسمي تقول «مرحبًا، نحن OUR MINE حتى فيسبوك يسهل اختراقه، لكنه على الأقل يمتلك نظام حماية أقوى من «تويتر»، تواصلوا معنا لتحسين نظام حسابكم الأمني»، التغريدة تم حذفها بعد نشرها بدقائق قليلة وتوقف بعدها تويتر عن العمل تمامًا لمدة قاربت الساعة.

«تويتر» نشر بيانًا بعد عودته للعمل بشكل طبيعي أكد فيه تعرض حساب فيسبوك للاختراق: «نعم تعرض حساب فيسبوك عبر منصتنا للاختراق لكن بمجرد علمنا بالأمر قمنا بالتعاون مع زملائنا في فيسبوك باستعادة الحساب على الفور وحذف التغريدة».

Advertisements

وتابع «تويتر» في بيانه أن الاختراق جاء عن طريق منصة من منصات الطرف الثالث «Khoros» التي تستخدم لتسهيل إدارة حسابات الكيانات التجارية الكبيرة ذلك النوع من المنصات الذي يستوجب الوصول لكلمة المرور للحساب من أجل التحكم في إدارته.

مجموعة هاكرز «OUR MINE» التي قامت بالاختراق سبق لهم التورط في اختراق حسابات نحو 12 ناديًا من أندية دوري كرة القدم الأمريكية «NFL» في يناير الماضي كما سبق أن اخترقوا حساب جاك دوروسي المؤسس والمدير التنفيذي لموقع تويتر واختراق أحد حسابات شبكة نيتفليكس العالمية.

«OUR MINE» التي أعلنت أنها تتخذ من مدينة دبي مقرًا لها لم تكتف باختراق حساب فيسبوك على «تويتر» فقط بل قامت أيضًا باختراق حسابه عبر موقع إنستجرام، الذي يملكه الفيسبوك، ووضعوا منشورًا يحمل شعار تلك المجموعة واسمهم فقط.