زفاف الأميرة البريطانية بياتريس في قصر سانت جيمس

أعلن قصر بكنغهام الجمعة أن حفل زفاف الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي سيقام في قصر سانت جيمس في لندن في 29 مايو (أيار).

وأوضحت وكالة رويترز أن الحفل سيكون عائليا بدرجة كبيرة مقارنة بحفل زفاف شقيقتها الصغرى يوجيني وجاك بروكسبانك الذي أقيم في أجواء ملكية يسودها الترف والفخامة في قلعة وندسور في 2018.

وبعدها تورط والدهما الأمير آندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، في فضيحة جنسية على خلفية علاقته بجيفري إبستين الملياردير الأميركي الذي لاحقته الفضائح قبل أن ينتحر، وأدى ذلك لتخلي آندرو عن واجباته الملكية في العام الماضي.

وقال قصر بكنغهام: «وافقت جلالة الملكة على إقامة الزفاف في الكنيسة الملكية في قصر سانت جيمس».

وتابع: «سيعقب الزفاف حفل استقبال خاص تقيمه الملكة في حديقة قصر بكنغهام».

وبياتريس (31 عاما) ترتيبها التاسع في ولاية العرش، وهي حفيدة الملكة وابنة عم الأميرين ويليام وهاري. وأعلنت خطبتها على موتسي، قطب العقارات، في إيطاليا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

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وعلى الرغم من أنها أميرة فإنها لا تتولى أي مهام ملكية رسمية وتعمل في شركة أفينيتي للبيانات والبرمجيات ومقرها واشنطن وتقسم وقتها بين لندن ونيويورك.

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