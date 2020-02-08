الأجسام الدهنية تساعد فى عملية التمثيل الغذائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الأجسام الدهنية لها دور مفاجئ لم يكن معروفا من قبل فى التحكم فى نشاط الجينات وعملية التمثيل الغذائى فى الجسم، وأنها تمنع الخلايا من تنشيط الجينات المشاركة فى تمثيل السكر. وقال "توبياس والتر"، الباحث فى "معهد هوارد الطبى" "لسنوات عديدة ظل الاعتقاد بأن الدهون المخزنة فى الخلايا لا تلعب دورا فى آلية التمثيل الغذائى فى الجسم". Advertisements وتمكنت الدراسة من إسقاط تلك الفكرة، حيث تلعب الأجسام الدهنية دورا كمنظم رئيسى فى عملية التمثيل الغذائى المعقدة. ويمكن أن يساعد ادراك جميع الروابط الموجودة فى سلسلة الأجسام الدهنية الباحثين فى فهم أصول الأمراض مثل تصلب الشرايين وأمراض الكبد الدهنى أو مقاومة الإنسولين. وتستخدم الخلايا الدهنية وهو نوع من الجزئ الدهنى، لتخزين الطاقة.. وقد لاحظ العلماء أن الأجسام الدهنية تتفاعل مع الجزيئات المشاركة فى عملية التمثيل الغذائى، لكن الصورة لا تزال غير مكتملة، وبحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث الطبية.

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