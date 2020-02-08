صحة ورشاقة

قناع البندورة واللبن للتخلص سريعاً من اسمرار البشرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

أعطى موقع "توب 10 هوم ريميديز" وصفة جديدة لقناع طبيعي يساعد على التخلص بسرعة من اسمرار البشرة، وأية عيوب وشوائب تظهر عليها، فستعيد إشراقها ولمعانها المميز.

 

وأشار إلى أن تحضير القناع سهل جداً، ذاك ان مكوناته بسيطة جداً وهي البندورة واللبن.

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ولفت إلى أنه لا بد من تقطيع حبة بندورة ناضجة إلى قطع صغيرة ووضعها في خلاط، وإضافة ملعقة من اللبن إليها وملعقة من عصير الحامض.

 

وأضاف انه يتوجب خلط المكونات إلى ان تمتزج ببعضها جيداً وعندها يصبح القناع جاهزاً ليوضع على البشرة بين 15 و20 دقيقة، قبل غسله، بمعدل مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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