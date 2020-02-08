تعرف على فوائد تناول المكسَّرات يومياً!

السبت 8 فبراير 2020

إنّ تناول كمية صغيرة من المكسرات يومياً قد يخفف خطر الإصابة بالنوبة القلبية، أو الوفاة جرّاء السرطان أو السكّري، إلاّ أنّ ذلك خبراً سيّئاً لمحبّي زبدة الفول السوداني أو الـ peanut butter.



أشار باحثون من هولندا إلى أنّ فوائد المكسرات تتجلّى لدى الذين يتناولون يومياً 10 غرامات منها أو الفستق السوداني، إلاّ أنّ كميّة الملح والزيت النباتي المتواجد في الفستق تقضي على فوائدها الصحية.

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تحتوي شجرة الجوز والفول السوداني على الفيتامينات، الألياف والمواد المضادة للأكسدة التي قد تساهم في انخفاض معدلات الوفاة، خصوصاً لدى أولئك الذين يعانون الأمراض التنفسية كالربو، انتفاخ الرئة، السكري، الأمراض العصبية كالـ dementia. كما قد تخفض من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إنّ هذه الدراسة التي قام بها باحثون من الـ Maastricht University ونشرت في المجلّة العلمية International Journal of Epidemiology، استخدمت بيانات الـ Netherlands Cohort Study. وقد أظهرت النتائج أيضاً أنّ من يتناول المكسرات بانتظام كان أكثر شباباً، أكثر تعلماً، يأكلون طعاماً صحياً وكانوا يتناولون المكملات الغذائية بنسبة اكبر.