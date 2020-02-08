دراسة: دهون الأسماك والزيوت النباتية تطيل العمر

السبت 8 فبراير 2020

قالت دراسة جرت في السويد إن الرجال والنساء الذين يتناولون وجبات من الأسماك والخضروات ربما يعيشون عمرا أطول ممن لا يتناولون هذه الأطعمة.



وقالت الدراسة إن أكثر من أربعة آلاف من الرجال والنساء-يبلغون من العمر 60 عاما ممن توجد لديهم في الدم أعلى نسب من الدهون العديدة غير المشبعة التي تحتويها الأسماك والخضروات- هم أقل عرضة بواقع نحو 15 مرة للوفاة جراء أمراض القلب وغيرها وذلك بالمقارنة بمن لديهم مستويات أقل من هذه الدهون.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة أولف ريسيروس "تعضد الدراسة الإرشادات الغذائية الحالية التي تنصح بتناول كميات كافية من الأسماك والخضروات ضمن أغذية صحية بالنسبة للقلب".

والدهون العديدة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة هي الدهون التي تضمن مستويات صحية من الكوليسترول لا سيما عندما تستعمل بديلا عن الدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول الضار.

Advertisements

وتوجد الدهون غير المشبعة في أسماك مثل السلمون والسلمون الأرقط (تراوت) والرنجة وفي خضروات وفاكهة مثل ثمار الأفوكادو والزيتون والجوز والزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت القرطم وزيت عباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الزيتون.

وتقول الإرشادات إنه يتعين ألا يتناول البالغون أكثر من 20 إلى 35 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية من الدهون.

ويجب أن تكون هذه الدهون غير مشبعة على ألا تزيد نسبة الدهون المشبعة على 10 % علاوة على نسبة أقل بقدر الإمكان من الدهون المتحولة.

وتضمنت الاختبارات قياس مستوى مختلف أنواع الدهون لدى 2193 امرأة و2039 رجلا من السويد ثم تمت متابعة حالات نصفهم على مدى 14.5 عام على الأقل.

وخلال فترة الدراسة توفي 265 رجلا و191 امرأة فيما أصيب خلالها 294 رجلا و190 امرأة بأمراض تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.