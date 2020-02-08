باحثون: الجوافة منجم لفيتامين "سي"

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السبت 8 فبراير 2020
قال المركز الألماني لاستعلامات المستهلك إن الجوافة تعد منجماً لفيتامين "سي" حيث أنها تحتوي مثلاً على أربعة أضعاف كمية فيتامين "سي"، التي يحتوي عليها الكيوي.
كما تزخر الجوافة بمادة البكتين، التي تندرج ضمن الألياف الغذائية، والتي تسهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسِمنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز الجوافة بأنها غنية بالبيتا كاروتين وبالبوتاسيوم، الذي يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للعضلات والأعصاب ومحتوى السوائل بالجسم.
وعند شراء الجوافة، ينصح المركز الألماني باختيار الثمار ذات القشرة الملساء، التي تتجه للداخل عند الضغط عليها بالإصبع.
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