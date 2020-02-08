المصافحة محظورة.. إجراء احترازي في أمريكا وكندا خشية "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذ منظمو عدد من المحافل والمؤتمرات الدولية وبعض المؤسسات الرياضية حول العالم قرارا بمنع المصافحة باليد بشكل قطعي، كإجراء احترازي، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم.

وذكر موقع "ذا فيرج" الأمريكي، المختص بأخبار التقنيات، أن القائمين على مؤتمر الجوالات العالمي Mobile World Congress الذي سيقام بمدينة برشلونة خلال الأشهر القليلة المقبلة، قرروا حظر المصافحة باليد بين ضيوفه خشية كورونا.



والقرار نفسه اتخذه القائمون على مؤتمر شركة أندريسن هورويتز Andreessen Horowitz الذي سيقام قريبا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

Advertisements

كما علم "ذا فيرج" أن المسؤولين عن الاتحاد الكندي لكرة القدم، اتخذوا قرارا بحظر المصافحة باليد بين اللاعبين خلال المباريات.

وقررت جامعة "نيفادا" الأمريكية أيضا حظر المصافحات الحماسية باليد بين جميع الفرق الرياضية داخل الجامعة.

وحتى الآن هناك 34,546 حالة إصابة مؤكدة و722 حالة وفاة بفيروس كورونا في الصين، إضافة إلى 337 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.