امستردام – لايف ستايل
أعلن مركز للقتل الرحيم في هولندا الجمعة، عن زيادة حادة في عدد المرضى الذين يطلبون المساعدة في إنهاء حياتهم، وقال مركز "أكسبرتيزسينتروم أوثانازي"، الذي يتخذ من لاهاي مقرا له، إنه تلقى 3122 طلبا للقتل الرحيم في عام 2019، بزيادة 22% عن العام 2018.
وتم إجراء القتل الرحيم لحوالي ثلث هؤلاء المرضى في العيادة، التي تشتهر بمعالجة الحالات المعقدة بشكل خاص، وصرح ستيفن بليتر، رئيس المركز، "كل يوم من أيام الأسبوع، يتصل بنا 13 شخصا ليقولوا: ساعدني لا أستطيع الاستمرار"، وأضاف بليتر أنه يتوقع زيادة أخرى في الطلبات هذا العام.
ويعد القتل الرحيم مشروعا في هولندا بموجب شروط معينة، حيث يجب أن يكون المريض في مراحل المرض النهائية ويعاني من آلام لا تطاق، بالإضافة إلى قيامه بطلب القتل الرحيم عدة مرات واستشارة أكثر من طبيب.
قد يهمك ايضاً:
الكهرباء وسيلة للأطباء لتعليم المصابين بالسكتة الدماغية المشي
زرع كلى اصطناعية بدلاً من جلسات الغسيل أمل جديد يداعب المرضى
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حاد في طلبات "القتل الرحيم" في هولندا بعد استشارة أكثر من طبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.