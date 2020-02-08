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شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات لازم تكون على سفرتك لو بتعانى من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر
1:لا يمكن الاستغناء عن شوربة الدجاج الدافئة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد فى تخفيف الألم والسعال.
2:البرتقال، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأنفلونزا والسعال الشديد.
3:التوت الأزرق، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم يساعد فى علاج نزلات البرد والربو.
4:الطماطم، تعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى الذى يحد من خطر الإصابة بالفيروسات والجراثيم ومنها فيتامين سى.
5:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول القرنبيط والبروكلى والخضروات الصلبة عموما تساعد فى علاج نزلات البرد والسعال ، وتعزيز صحة الجهاز المناعى.
6:ينصح بوضع زيت الزيتون على الوجبات الغذائية ، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن زيت الزيتون يحتوى على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على تعزز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.
7: السبانخ، تعتبر من أفضل أنواع الخضروات الغنية بفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد فى علاج نزلات البرد والسعال والأنفلونزا.
8:الثوم، يحتوى الثوم على نسبة عالية مضادة للالتهاب والجراثيم، للك ينصح بوضع الثوم فى الوجبات الغذائية اليومية للحد من أثار التعب والبرد.
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