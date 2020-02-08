شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات لازم تكون على سفرتك لو بتعانى من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الجو وانتشار الفيروسات والعدوى يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والأنفلونزا التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب السعال المستمر والعطس والشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع today فأن هناك بعض الأطعمة التى يجب تناولها يوميا لعلاج نزلات البرد ، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية وفيتامينات هامة لصحة الجسم ومنها: أطعمة لعلاج نزلات البرد.

1:لا يمكن الاستغناء عن شوربة الدجاج الدافئة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد فى تخفيف الألم والسعال.

2:البرتقال، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأنفلونزا والسعال الشديد.

3:التوت الأزرق، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم يساعد فى علاج نزلات البرد والربو.

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4:الطماطم، تعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى الذى يحد من خطر الإصابة بالفيروسات والجراثيم ومنها فيتامين سى.

5:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول القرنبيط والبروكلى والخضروات الصلبة عموما تساعد فى علاج نزلات البرد والسعال ، وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

6:ينصح بوضع زيت الزيتون على الوجبات الغذائية ، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن زيت الزيتون يحتوى على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على تعزز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

7: السبانخ، تعتبر من أفضل أنواع الخضروات الغنية بفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد فى علاج نزلات البرد والسعال والأنفلونزا.

8:الثوم، يحتوى الثوم على نسبة عالية مضادة للالتهاب والجراثيم، للك ينصح بوضع الثوم فى الوجبات الغذائية اليومية للحد من أثار التعب والبرد.