وفاة أول أمريكي بـ"كورونا" في الصين

أعلن‭ ‬متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين، السبت، وفاة أمريكي عمره 60 عاما كان تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة ووهان الصينية في 6 فبراير/شباط الجاري ليصبح أول أمريكي يموت نتيجة هذا الفيروس.



وذكر المتحدث: "نقدم تعازينا الصادقة للأسرة في فقيدها، وانطلاقا من احترام خصوصية الأسرة لا يوجد لدينا تعليق آخر".

وقالت السلطات الصحية في 5 ولايات أمريكية إنه لم يتم وضع سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من ركاب الطائرات التجارية رهن الحجر الصحي في الولايات المتحدة بموجب القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السفر بهدف إبطاء انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الإدارات الصحية في 4 من الولايات الأمريكية العشر التي تقوم مطاراتها بفحص الركاب لاكتشاف الفيروس أنها لم تحول أي أشخاص إلى الحجر الصحي منذ سريان قواعد السفر الجديدة في 2 فبراير/شباط الجاري بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم تعلن سوى ولاية نيويورك عن وضع 4 أشخاص رهن الحجر الصحي بسبب سفرياتهم السابقة.

ويعد هذا الحجر الصحي الإجباري من بين أول عمليات حجر صحي بالولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما ويسري على الأمريكيين الذين سافروا إلى إقليم هوبي الصيني، بؤرة وباء كورونا، خلال الأسبوعين الماضيين.

ويحظر على الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يوما، وهي فترة الحضانة الخارجية للفيروس، دخول الولايات المتحدة.