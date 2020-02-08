ارتفاع عدد مصابي "كورونا" بـ"السفينة الموبوءة" في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" الراسية في ميناء يوكوهاما إلى 64 شخصاً بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

والسفينة التي تقلّ نحو 3700 شخص بين ركاب وأفراد طاقم، أخضع نحو 280 منهم لفحوصات وصلت، الإثنين، إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حيث وضعت تحت الحجر الصحي.

والمصابون الثلاثة الجدد الذين تأكّد، السبت، انتقال العدوى إليهم نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وكانت 41 إصابة جديدة سجّلت، الجمعة، على متن السفينة فيما اعتبر ذروة انتقال العدوى.

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وبمعزل عن هذه السفينة سجّلت في اليابان 25 إصابة بعدوى الفيروس المستجدّ.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية إن الرجل، وهو في الستينيات من عمره، كان مشتبها بإصابته بالفيروس ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم إعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي.

ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض لأن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لدى الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب "كورونا".