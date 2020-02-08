شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة مش رفاهية وخلاص... اعرف فوائدها الصحية عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشان عضلاتك وصحتك وجهازك المناعى ..العب رياضة"، جملة نسمعها دائما فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية يوميا تعزز صحة الجسم والعضلات وتحد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة، فينصح دائما ببمارسة الرياضة والنشاط البدنى يوميا حتى ولو ساعة فى اليوم.

وحسب ما ذكره موقع ihtusa فإن فوائد الرياضة هى:

فوائد ممارسة التمارين الرياضية

1:النشاط البدنى يوميا يعزز صحة الجهاز المناعى ويحيمك من خطر الاصابة بالأمراض والعدوى.

2:الرياضة تجدد النشاط والحيوية وتحميك من الكسل والخمول اليومى.

3:تؤثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية وتساعد فى علاج الاكتئاب والتوتر وتجد من الشعور بالضغط النفسى والعصبى الذى نتعرض له يوميا.

4:المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميا يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والالتهاب.

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5:تساعد التمارين الرياضية على التخلص من السمنة المفرطة وحرق الدهون فى الجسم، وخاصة دهون البطن لذلك ينصح أطباء التغذية بالانتظام على الأكل مع المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لانقاص الوزن.

6:ممارسة التمارين الرياضية يحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات والسكتات القلبية.

7:يقلل من خطر الاصابة بمرض السرطان، حيث اثبتت الدراسات والابحاث أن المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يحد من خطر الاصابة بسرطان "القولون، الثدى، الرئة".

8:المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يقلل من خطر الاصابة بالكسور ويعزز قدرات العضلات على التحمل ويحميها من الالتهاب والألم.

9:ممارسة التمارين الرياضية يعزز الثقة بالنفس وخصوصا بين الأطفال، لذلك ينصح بتشجيع الأطفال على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

10:يعزز القدرات العقلية ويحافظ على صحة الجهاز العصبى

ويساعد على التركيز وتحسين الوظائف المعرفية والذاكرة.