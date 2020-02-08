شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الرئوى عند الأطفال وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوى واحد من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على الرئتين والتنفس نظرا لاحتوائهم على نسبة عالية من السوائل والصديد، ويعتبر الالتهاب الرئوى أكثر خطورة عند الاطفال نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن الالتهاب الرئوى عند الأطفال له أعراض مختلفة وهى:

أعراض اصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى

1:يعانى الطفل من السعال الشديد مع الشعور الدائم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة على بذل مجهود.

2:صداع مستمر وعدم القدرة على التركيز.

3:ارتفاع فى درجة حرارة الجسم والاعياء الشديد.

4:يواجه الطفل فقدان فى الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام مع فقدان فى الوزن.

5:يعانى الطفل من التهاب الحلق واحتقان شديد بالأنف.

6:اضطرابات فى الجهاز الهضمى ومنها الاسهال المغص والغثيان.

7:يعانى الطفل من صعوبة شديدة فى التنفس نتيجة الالتهاب الشديد على الرئة.

8:التعرق الغزير مع تغيير لون البشرة وشحوب الوجه وأطراف الأصابع.

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يمكن للعديد من الجراثيم أن تسبب الالتهاب الرئوي، و تعتبر البكتيريا والفيروسات المنتشرة فى الهواء هى الاكثر شويعا للإصابة بالالتهاب الرئوى ، لذلك ينصح دائما بالحفاظ صحة الجهاز المناعى للوقاية من الفيروسات والعدوى، وهناك بعض النصائح للوقاية من الالتهاب الرئوى وتعزيز المناعة وهى:

1:ينصح بتناول التطعيمات التى تحد من الاصابة بالأنفلونزا والالتهاب الرئوى.

2:الاهتمام بالنظافة الشخصية للوقاية من الالتهاب الرئوى وذلك عن طريق غسل اليدين باستمرارباستخدام الصابون المطهر مع غسل الطعام جيدا قبل تناوله وخصوصا الخضروات والفواكه.

3: ينصح بعدم تناول الوجبات السريعة لعدم ضمانة جودتها ونظافتها ومنعا لانتقال العدوى والفيروسات.

4:ابعد طفلك عن الاماكن التى بها مدخنون فقد تسبب ذلك مشاكل فى الجهاز التنفسى والرئتين.

5: شجع طفلك على ممارسة التمارين الرياضية يوميا، فهى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالأمراض.