بكاء سيدة مصرية يستوقف السيسي.. لبى طلباتها وقبّل رأسها

بكاء سيدة مصرية يستوقف السيسي.. لبى طلباتها وقبل رأسها

السبت 8 فبراير 2020

استوقف بكاء سيدة مُسنَّة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء جولة تفقدية أجراها، الجمعة، في منطقة عزبة الهجانة شمال شرق العاصمة القاهرة.



وقابل الرئيس السيسي بكاء السيدة المسنَّة بابتسامة، وتوقف للاستماع إليها، وما إن انتهت من عرض مشكلتها حتى أمر بتوفير محل تجاري لها، وقبّل رأسها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّه أثناء جولة الرئيس السيسي، ظهر الجمعة، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بطريق السويس، تواجدت مواطنة من الباعة الجائلين، وأمر الرئيس بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها.

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وأثناء مرور السيسي استوقفته السيدة وقالت إنها تعاني بسبب عدم توافر مكان لممارسة نشاطها، وإنها مريضة.

وأشار راضي إلى أنَّ الرئيس السيسي أمر أيضاً بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً للرئيس السيسي مع السيدة.