فوائد تناول سمك السلمون على صحة جسمك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سمك السلمون واحد من اشهر أنواع الاسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والامراض ، كما انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحد من الامراض السرطانية.
وحسب ما ذكره موقع health هناك فوائد عديدة لتناول سمك السلمون وهى:فوائد سمك السلمون
1:يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الفيروسات والأمراض.
2:تناول سمك اللسمون يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.
8:يحتوى سمك السلمون على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تجنب الاصابة بالغدة الدرقية.
9:اثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن تناول سمك السلمون يعمل على تعزيز الصحة النفسية ويعالج الاكتئاب والتوتر.
10:ينصح دائما بتناول سمك السلمون لتعزيز صحة الجهاز الهضمى حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من الالتهاب والقرح.
11:تناول سمك السلمون يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة والوقاية من الاضطرابات وتشتت الانتباه.
12:يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.
13:تناول سمك السلمون يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول فى الدم والحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية.
14:تناول سمك السلمون يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بمشاكل العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام.
15: يحتوى سمك السلمون على بعض الفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الالتهابات ويساعد على تسكين الألم.فوائد سمك السلمون على صحة البشرة
1: يحتوى سمك السلمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة والبثور السوداء.
2: تناول سمك السلمون يحد من خطر الاصابة بالتجاعيد وعلامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
3:يحتوى سمك السلمون على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة البشرة وتحميها من أشعة الشمس الضارة.فوائد سمك السلمون للشعر
1:يحتوى سمك السلمون على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف.
2:يساعد سمك السلمون على علاج تقصف الشعر وحماية فروة الرأس من الالتهابات.
3:يساعد على كثافة الشعر وطوله.
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