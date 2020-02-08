خسارة الوزن في اسبوع مع رجيم العصائر الخضراء

لا تعتبر خسارة الوزن الزائد من المهمات السهلة بالنسبة الى الكثير من الاشخاص. فهذا يحتاج الى الكثير من الجهد. ويمكن التوصل الى تحقيق هذا الهدف بعد مرور مدة غير قصيرة من خلال تناول الطعام الصحي في وجبات منتظمة يومياً وشرب كمية كافية من الماء وممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعياً على الاقل. اما لتسريع تأثير هذا النظام فينصح بالاعتماد على بعض الحميات الموقتة والسريعة ومنها حمية العصائر الخضراء الطبيعية التي تساعد على خسارة الوزن في اسبوع واحد فقط.

فوائد رجيم العصائر الخضراء

لا يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن فقط، بل يوفر للجسم والصحة الكثير من الفوائد ايضاً.

- يساعد على تخليص الجسم من السموم التي تتراكم فيه ويحميه من الاصابة ببعض الامراض والعديد من المشاكل الصحية من خلال تحفيز عمل الجهاز المناعي.

- يحسن وظائف الجسم الداخلية وخصوصاً على مستوى الكبد والكليتين.

- يعيد التوازن الى البيئة المعوية ويسهل عملية المرور المعوي.

- يزود الجسم بالطاقة والحيوية اللتين يحتاج اليهما اثناء اداء المهمات اليومية المختلفة.

- يساعد على محاربة المشاعر السلبية المزعجة مثل القلق والاكتئاب والتوتر.

- يحد من المعاناة من الارق واضطرابات النوم ليلاً.

- يساعد البشرة على محاربة الامراض مثل الاكزيما وحب الشباب والخطوط والتجاعيد غيرها.

- يعيد التوازن الى فروة الرأس والى الشعر نعومته وبريقه الصحي.

برنامج رجيم العصائر الخضراء

من اجل تحضير العصائر الخضراء من الممكن الاستفادة من كل الخضار ذات اللون الاخضر ومن عدد كبير من الفواكه متعددة الالوان. ويمكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع واحد يتم خلاله تناول الوجبات الصحية مع شرب نوع من العصير الاخضر والماء.

الاثنين

في اليوم الاول من هذا الرجيم يجب شرب عصير اخضر يحتوي على السبانخ والفراولة. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد وحمض الفوليك والفيتامين C. ولهذا يساعد على محاربة فقر الدم والتعب ويساهم في تحصين الجسم من الامراض.

الثلثاء

في هذا اليوم من المفيد تناول عصير يحتوي على القليل من البهارات وعلى مكونات اساسية مثل الجرجير والاناناس. فهو يساعد في هذه الحالة على تنقية الجسم من السموم والبقايا الضارة وعلى تحسين عملية الهضم ومنع احتباس الماء.

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الاربعاء

يمكن تناول عصير السلق مع المانغا وهو يحتوي على نسبة مرتفعة من البيتا كاروتين والكثير من مضادات الاكسدة والمعادن الضرورية لعمل الجهاز الهضمي ولتحسين عملية هضم الاطعمة المختلفة.

الخميس

يمكن في هذا اليوم تحضير عصير اخضر يحتوي على اوراق بعض الخضار مثل الفجل مع اضافة قطع الاجاص. وفي هذه الحالة يتم الحصول على مزيج يساعد على تحسين عمل الكبد والكليتين.

الجمعة

من المفيد في هذا اليوم تحضير عصير يحتوي على الرشاد والتفاح الاخضر. فإلى جانب حرق الدهون وخسارة الوزن يساعد هذا المزيج على تحسين عمل الكبد وعلى تنقية الجسم من السموم والبقايا الضارة التي يمكن ان تسبب المعاناة من بعض المشاكل الصحية.



السبت

يتضمن برنامج هذا اليوم تناول عصير يحتوي على اوراق الشمندر والافوكا. ويمكن تناوله تزويد الجسم بالفيتامينات والاحماض الدهنية والمعادن الاساسية.

الاحد

مع حلول اليوم الاخير يمكن البدء بملاحظة خسارة الوزن. وفي هذا اليوم يجب شرب عصير الروكا مع التوت البري. ومن خلال ذلك يمكن التخلص من التهابات البول وتحسين النظر. ومن اجل الحفاظ على وزن صحي بعد ذلك يجب تناول المأكولات الصحية والحرص على ممارسة الرياضة.



