شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار النوم بعد الأكل اهمها ارتجاع حمض المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم بعد تناول وجبة ثقيلة هو أسوأ اختيار قد تقوم به، لأن النقطة الأولى التى تحتاج إلى توضيح هو أن الطعام يحتاج وقت للهضم، لذا فإن فكرة النوم مباشرة بعد تناول الطعام قد لا تكون فكرة جيدة، وستحصل فى النهاية على نوم متقطع خلال الليل، ولكن بخلاف عدم الشعور بالراحة قد يؤثر النوم بعد تناول الطعام على جسمك أيضا.

وفقا لتقرير موقع " thesleepjudge" تكمن مشكلة الأكل بعد النوم في أن الجسم يحتاج إلى هضم الطعام في وضع مستقيم، مما يسمح له بامتصاص الطعام بسهولة، لذا فإن النوم بعد الأكل سوف يختلط بعملية الهضم التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من أمراض الجهاز الهضمي.

يتسبب الهضم غير السليم بأمراض مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، الذي يحدث عندما تعود الأشياء الموجودة في معدتك إلى المريء، مما يتيح لحمض المعدة أن يخلق هذا الإحساس المحترق الذي تعانى منه فى الحلق.

أضرار النوم بعد تناول الطعام

لدى الناس الرغبة في النوم بعد تناول الطعام لأن أجسامهم مشغولة بهضم الطعام الذي تم تناوله، ولكن بعد الانتهاء من الطعام، يرسل الدماغ إشارات إلى الأعضاء من أجل الهضم الفوري ويوجه كل الدم بعيدًا عن بقية الأعضاء، بينما تساعد خلايا الدم الحمراء في هضم الطعام الذي يساعد على توزيع العناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى حرمان الدماغ من الدم والتسبب فى الشعور بالنعاس.

هل النوم بعد الغداء أو العشاء يزيد وزنك؟

لا، ليس صحيحًا بالضرورة أن النوم سيؤدي إلى زيادة الوزن، ومع ذلك وفقا لتقرير موقع " bestmattress"، قد يؤدي تناول الطعام قبل الذهاب إلى السرير إلى زيادة الوزن بسبب استهلاك السعرات الحرارية والنوم دون فقد أي شيء، لذا ضع في اعتبارك أنه لا يهم متى تناولت وجبتك لأن السعرات الحرارية التي تستهلكها ربما تحترق بالفعل طوال اليوم.

ما هي المشاكل التي تحدث بسبب النوم بعد تناول وجبة؟

على الرغم من أن زيادة الوزن لا تحدث بعد النوم، إلا أنه ليس من الجيد الاسترخاء بعد تناول الطعام، فبعد تناول الوجبة، يعمل الجسم باستمرار على هضم الطعام الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي إذا نمت على الفور، ولكن يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أيضًا إلى ضعف الحكم بالإضافة إلى ضعف قوة الإرادة.

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اضرار النوم بعد تناول الطعامحرقة من المعدة

قد تشعر بالراحة عند الاستلقاء فور تناول الوجبة، ولكنها تؤدي إلى حرقة في المعدة، أسباب حرقة المعدة عديدة منها الإفراط في إنتاج أحماض المعدة المنتشرة من المعدة وتوجيهها نحو الحلق أو الصدر، كما يؤدي حمض المعدة المتجه نحو الأعضاء العليا إلى التجشؤ، مما يؤدي إلى الطعم الحامض في الفم.

ارتجاع حمض المعدة

يطلق على الشعور ارتداد الحمض أيضًا مرض الجزر المعدي المرئي أو ارتجاع المريء، وتحدث الحالة بسبب موقع الصمام بين المريء والمعدة الذى لا ينغلق ، حيث تتحرك أحماض المعدة نحو الحلق وتجعلك تشعر بإحساس حارق، وإذا لم يتم علاج الحالة فورًا ، فسيؤدي ذلك إلى تأثيرات ضارة على الغشاء المخاطي للحلق مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

السكتة الدماغية

أجريت دراسة في اليونان خلصت إلى أن النوم مباشرة بعد تناول الطعام يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد أجريت دراسة في كلية الطب بجامعة يوانينا والتي شملت حوالي 500 مشارك ، منهم 250 أصيبوا بالسكتات الدماغية السابقة ، في حين تم تشخيص 250 شخصًا آخرين بحالة طبية تسمى متلازمة الشريان التاجي الحادة، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون بعد 4 إلى 5 ساعات من تناول الطعام كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

كم من الوقت يمكنك النوم بعد تناول وجبة؟

يستغرق الطعام حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يهضم الطعام تمامًا، لذا تحتاج إلى البقاء مستيقظًا لمدة ساعتين على الأقل بعد الانتهاء من تناول أخر وجبة، ويمكنك النوم جيدًا بعد امتصاص الطعام تمامًا ولن يقوم جسمك بتخزين الدهون لأنه سبق أن حرقه.