الحصبة تقتل 4500 طفل في الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجَّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 4500 حالة وفاة لأطفال بالحصبة خلال عام 2019، في أسوأ انتشار للمرض خلال العقد الماضي في هذه الدولة القابعة في وسط أفريقيا، حسبما أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود".



وذكرت المنظمة في تقريرها أنَّ 3 من كل 4 وفيات للأطفال في الكونغو الديمقراطية خلال العام الماضي ناجمة عن الإصابة بالحصبة، وهو من الأمراض المعدية ويعد أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع، الذين لا تتوفر لهم اللقاحات، وفق موقع RTP الإخباري البرتغالي.

وبدأ انتشار الحصبة في هذا البلد الأفريقي منتصف عام 2018، لكن لم يتم الإعلان عنه رسميًا إلا في يونيو/حزيران 2019، ما تسبب في إصابة أكثر من 300 ألف شخص بالمرض ووفاة أكثر من 6 آلاف رضيع، وهو معدل وفاة أعلى من حالات تفشي المرض في السابق.

وتأثَّرت جميع المقاطعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمرض، الذي كان أكثر فتكاً من فيروس إيبولا.

ويعد مرض الحصبة فيروسيّا شديد العدوى ويسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي وخاصة عند البالغين.