ارتفاع إصابات "كورونا" في ألمانيا إلى 14

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد إلى 14 حالة.
وقالت وزارة الصحة في ولاية بافاريا إن زوجة أحد المصابين انتقلت إليها العدوى، مشيرة إلى أنها الآن تحت الرعاية الطبية ومعزولة داخل مستشفى شفابينج بميونخ.
ويوجد في هذه الولاية 12 حالة إصابة لهم جميعاً علاقة بشركة لتوريدات السيارات، حيث تعرض عاملان بالشركة للعدوى من زميلة صينية زارت ألمانيا، وظهرت عليها الأعراض، وهي داخل الطائرة فى رحلة العودة إلى بلدها.
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