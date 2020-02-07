سفير الصين بالقاهرة: نسابق الزمن لمكافحة "الشيطان كورونا"

وصف السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي شيانج، فيروس كورونا الجديد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية بـ"الشيطان"، قائلاً إنَّ بلاده تسابق الزمن لمكافحته.

وأشاد شيانج في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بالتعاون القائم بين مصر والصين فيما يتعلَّق بمكافحة الفيروس، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بين المصريين المقيمين في بلاده.

وأكد أنَّ بلاده وسَّعت إجراءات مكافحة "الفيروس الشيطان" في مختلف المدن والمقاطعات، وتسعى للقضاء عليه في أقرب وقت.

وشدد على أن حكومة بلاده لن تدخر جهدًا في حماية مواطنيها وجميع المقيمين على أراضيها من الأجانب.

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ولفت إلى أنَّ الحكومة الصينية تقدِّم خدمات طبية على أعلى مستوى لأي شخص مصاب، مؤكداً أنَّها تكثف جهودها كذلك في سبيل الوصول إلى لقاح مضاد للفيروس، مدللا على ذلك بإنشاء مستشفى ووهان خلال 10 أيام فقط.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يواجه نقصاً حاداً في معدات الوقاية الشخصية اللازمة من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح جبريسوس في كلمته خلال الدورة الـ146 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تناقش تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم الآن، الجمعة، أنهم سيرسلون معدات اختبار وأقنعة وقفازات وأجهزة تنفس وغيره من المعدات إلى الدول في كل منطقة، بسبب النقص في معدات الوقاية، الذي وصفه بأنه "أكثر مما تتخيلون".

وأشار إلى أنهم تلقوا حتى الآن تبرعات بقيمة 110 ملايين دولار، وأن العديد من المتبرعين تقدموا بالفعل، فيما يتوقعون مزيدا خلال الأيام المقبلة.

وارتفع عدد الوفيات على مستوى الصين إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي المرض 31 ألفا و161 حالة.