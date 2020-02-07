"الصحة العالمية": كورونا زاد الطلب على الكمامات 100 مرة

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رويترزالجمعة 2020/2/7 11:22 م بتوقيت أبوظبي
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، أن الطلب على الأقنعة والسترات والقفازات وغيرها من الأدوات الوقائية زاد 100 مرة، والأسعار ارتفعت بعد أن تسبب فيروس "كورونا" الجديد في تعطيل "حاد" في الإمداد.
وقال جيبريسوس، للصحفيين في جنيف، إن بإمكانه رؤية ممارسات مثل التخزين لضمان أسعار أعلى، داعياً الجمهور والقطاع الخاص إلى إبداء التضامن.
وحذر: "هذا الوضع تفاقم بالاستخدام واسع النطاق للمعدات الوقائية الشخصية خارج إطار الرعاية الصحية"، وأضاف أنه تحدث إلى المصنعين والموزعين لضمان وصول الإمدادات إلى من يحتاجون إليها.
وأضاف: "حتى الآن هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة".
وتابع: "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين، وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجدداً".
وأبلغ المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أن المنظمة ترسل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق.
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