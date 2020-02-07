لقطة نادرة.. قرد يتبنى شبلا على طريقة "ليون كينج"

من منا لا يحب مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك" أو "ليون كينج"، وتحمس لمشاهدته أكثر مع صدور نسخة حديثة عنه صدرت العام الماضي، لكن يبدو أن الأمر تحول لحقيقة في منتزه كروجر الموجود بجنوب أفريقيا.





ووفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، شوهد قرد من فصيلة البابون يحمل شبلًا ويعتني به، الأمر الذي أعاد للأذهان ذاك المشهد الذي حمل فيه القرد "رفيكي" الشبل سيمبا الصغير.

وحمل القرد الشبل الصغير على فرع شجرة وأخذ يعتني به كما لو كان ابنه، بحسب ما قاله متعهد رحلات سفاري يدعى كورت شولتز، الذي لم يشهد سلوكًا مماثلًا كهذا خلال 20 عامًا.





وأوضح شولتز أن الرعاية التي حصل عليها الشبل كانت نفس الرعاية التي تقدمها القردة لصغارها، مشيرًا إلى أنه عندما شاهد أولًا القردة في وقت سابق من السبت الماضي، كانت متحمسة، ربما لأنها اكتشفت وجود الشبل.

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وتجمعت القردة في بقعة من التلال والصخور، التي تخبئ فيها الأسود والفهود صغارها أثناء الذهاب للصيد، وهذا على الأرجح كيف عثرت القردة على الصغير.





وقال شولتز إن قردة البابون حيوانات قوية جدًا وكانت جميعها متحمسة وتتقاتل من أجل الصغير في البداية، وكان يمكن أن تعرضه للإصابة، خصوصاً أن فترة الصباح من هذا اليوم كانت حارة، وظهرت علامات على الشبل تدل على إصابته بالجفاف.





وفي حين استقرت القردة، تنقل القرد بين فروع الشجر وهو يحمل الشبل لفترة طويلة، وبدا الأخير منهكًا للغاية.





والتقط شولتز ومن معه صورًا لهذا المشهد النادر الذي لا يمكنك رؤيته كثيرًا، قائلًا إنه لا يرى فرصة لنجاة هذا الشبل، خصوصاً أن القردة كانت ضخمة، ولن يكون أي أسد قادرًا على استعادة الصغير.



