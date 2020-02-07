المنتدى العالمي للأمراض غير المعدية ينطلق بالإمارات الأحد

تشهد الإمارات العربية المتحدة انطلاق فعاليات النسخة الـ3 من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية 2020، الأحد، في الشارقة.

وتستمر الفعاليات حتى 11 فبراير/ شباط بتنظيم وإشراف جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالتعاون مع تحالف منظمات الأمراض غير المعدية.

وتستضيف جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال المنتدى أكثر من 400 من خبراء الرعاية الصحية وصناع القرار والسياسات والمتخصصين وأصحاب المصلحة من 80 دولة حول العالم في ست قارات، ضمن 4 جلسات رئيسة و18 ورشة عمل، لتحويل الالتزامات الدولية لمكافحة الأمراض غير المعدية إلى مبادرات وبرامج عملية.



ويتناول خبراء الرعاية الصحية المتخصصة بالأمراض غير المعدية الاستراتيجيات اللازمة، للحد من حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية التي تتسبب في وفاة نحو 41 مليون شخص سنوياً بما يعادل 71% من إجمالي حالات الوفاة عالمياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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ويشارك أكثر من 40 متحدثاً عالمياً في جلسات المنتدى الثلاث الرئيسة بهدف سد الثغرات القائمة في الاستجابة للأمراض غير المعدية والوقاية أبرزها؛ زوليخا مانديلا السفيرة العالمية لصحة الطفل في مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، وتود هاربر رئيس تحالف الأمراض غير المعدية والرئيس التنفيذي لمجلس السرطان في فيكتوريا بأستراليا، وتريفور هاسل رئيس التحالف الكاريبي الصحي وعضو مجلس إدارة تحالف الأمراض غير المعدية في بربادوس.

ويعكس شعار الدورة الحالية "تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية" حرص التحالف على تسريع وتيرة الجهود الرامية لترجمة الالتزامات العالمية صحياً واجتماعياً وسياسياً إلى مبادرات وخطط عملية على المستويات كافة.

وتستضيف الشارقة المنتدى للمرة الـ3 بعد استضافة نسخته الأولى في 2015 التي شهدت نجاحاً كبيراً ولعبت دوراً مؤثراً في تعزيز الأجندات العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى النسخة الثانية في عام 2017 التي أسهمت بتحديد أولويات حملة مناصرة مكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها في "الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة 2018 بشأن الأمراض غير المعدية" وإطلاق أجندة "المناصرة للمصابين بالأمراض غير المعدية" و"أطلس المجتمع المدني لمكافحة الأمراض غير المعدية" الذي أكد التأثير الإيجابي الكبير لتحالفات منظمات المجتمع المدني.

وينظم المنتدى تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيسة المؤسسة لـ"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، للإعلان العالمي للسرطان وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال.

وتشهد مراسم افتتاح المنتدى كلمات يلقيها كل من عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، وسوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والسير تود هاربر الرئيس التنفيذي لمجلس السرطان في فيكتوريا بأستراليا ورئيس تحالف الأمراض غير المعدية، وكاتي داين المدير التنفيذي لتحالف الأمراض غير المعدية.

