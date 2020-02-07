مدير شباب الأهلي يرد على مطالب الجماهير برحيل لوفانور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد محمد أحمد حمدون مدير فريق الكرة بـشباب الأهلي أن إدارة النادي تحترم جيدا الجماهير، لكن هناك أمورا فنية مسؤولا عنها المدرب والإدارة، وذلك ردا على مطالبة العديد منهم برحيل المولودفي لوفانور هنريكي، مهاجم الفريق.

وأوضح حمدون، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن مطالب الجماهير برحيل لوفانور بعد تراجع مستواه تحترم، ولكن في النهاية تلك الأمور تعد من صميم اختصاصات الجهاز الفني.



وكان شباب الأهلي قد خسر أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف خلال لقاء جمع الفريقين، مساء الخميس في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وأتم حمدون تصريحاته: "يجب على الإدارة أن تدعم اختيارات المدرب رودولفو أروابارينا، وهناك مناقشات بالتأكيد معه، لكن القرار الفني له في النهاية".

وبهزيمته ضد الجزيرة، يواصل فريق شباب الأهلي المتصدر تعثره في دوري الخليج العربي، وذلك للمباراة الثانية على التوالي.

ويحتل شباب الأهلي المركز الأول بـ36 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجزيرة الوصيف.