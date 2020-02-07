فينيسيوس جونيور يحسم موقفه من الانتقال لباريس سان جيرمان

حسم النجم البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، موقفه من فكرة الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مع بداية الموسم المقبل.

وترددت أنباء عن رغبة الفريق الفرنسي في ضم فينيسيوس في ظل رغبة مواطنه نيمار داسيلفا في الرحيل، وكذلك رغبة ريال مدريد في ضم كيليان مبابي.

وقال جونيور في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليس هناك أي احتمالية لرحيلي، أريد الاستمرار في ريال مدريد".

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وأضاف: "أصل إلى قمة مستواي في هذه الفترة كما حدث الموسم الماضي، وسأحاول المواصلة وتفادي الإصابات، المدرب زيدان دائما ما منحني ويمنحني الثقة التي أحتاجها".

وعن الهزيمة أمام ريال سوسيداد قال: "أمر صعب، لم نتعرض للخسارة على ملعبنا، المباراة الوحيدة التي كان يتوجب علينا عدم خسارتها خسرناها، أفضل ما في الأمر هو أننا سنواصل العمل حتى النهاية".

وتابع: "جميعنا نشعر بحزن، لم نتحدث بعد أبدا بعد المباراة، سنتحدث في فالديبيباس -المدينة الرياضية لريال مدريد-، وسنرى ماذا سيحدث".

ونجح ريال سوسيداد، في تحقيق مفاجأة مدوية، بإقصائه ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز بنتيجة 4-3.

يذكر أن فينيسيوس جونيور صاحب الـ19 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 22 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 2 مع ريال مدريد.