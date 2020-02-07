شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك التغلب على الإجهاد بالفيتامينات والمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤدى التوتر المتواصل إلى عواقب صحية عديدة، وقد بدأ الناس يعيشون في حالة دائمة من التوتر، وقبولها كإضافة مؤسفة وغير مرحب بها فى حياتهم اليومية، بداية من المواعيد الثابتة، وليالى النوم المضطربة، ومشاكل العلاقة أصبحت أمرًا معتادًا، وفي حين أن الجسم يعانى من الإجهاد الناتج عن استجابة معينة إلا أن الوجود الممتد للإجهاد يمكن أن يؤدى إلى عواقب صحية غير مرغوب فيها.

وفى كثير من الأحيان ينظر الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد إلى عوامل غير صحية مثل التدخين أو زيادة استهلاك الكحول للتعامل مع مشاكلهم، وهذا يمكن أن يعزز دورة سلبية داخلها والتي يصعب كسرها بسهولة.

وبالتالى من المهم للغاية معرفة استراتيجيات إدارة الإجهاد لمنع الوقوع في هذه الأنماط، والوقاية من الأمراض والحفاظ على عافيتها.



العلاج بالفيتامينات

ويمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية فى ضمان حصول الجسم على المعادن المناسبة التى يحتاجها للحد من التوتر والقلق. إليك أهم الفيتامينات لمكافحة الإجهاد كما اقترحه موقع "gulf news" وفقا لخبراء اللياقة البدنية والتغذية:





فيتامين ب المركب هو مزيج من 8 أنواع من فيتامين ب، والتى قد تساعد فى تعزيز الحالة المزاجية الطبيعية في تحسين كيمياء الدماغ، وتحقيق التوازن بين الناقلات العصبية للحصول على أفضل وظيفة فى الدماغ.

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ويمكن للاستهلاك اليومى لفيتامين ب المركب أن يساعد في مكافحة الاكتئاب والقلق والإجهاد فى العمل، لأنه معروف بالحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة وتحسين الأداء الإدراكى.

لحوم البقر والدجاج والديك الرومي والعدس والمحار وصفار البيض ومنتجات الألبان وفول الصويا، هي المصادر الغنية بشكل طبيعي بفيتامين ب المركب.





الملقب باسم "فيتامين الشمس المشرق" ضروري عندما يتعلق الأمر بالتوتر، لأنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأعصاب والدماغ، وقد أظهرت دراسات متعددة أن فيتامين (د) يلعب دوراً حاسماً في تنظيم الحالة المزاجية، وتجنب القلق والاكتئاب.

يمكن أيضًا ربطه بمصادر غذائية مثل صفار البيض والسلمون والسردين والحليب المدعم والبروتينات وعصير البرتقال.

المواد الغذائية التى تحتوى على المغنيسيوم تشمل القمح الكامل والسبانخ والكينوا واللوز والكاجو والشوكولاتة الداكنة والفاصوليا.