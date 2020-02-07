حيوان لن يخطر على بالك قد ينقل كورونا المميت !!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يتاجر به بطريقة غير مشروعة، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت “هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)”.

ووفقا لمعطيات سابقة عن فيروس كورونا فإن الخفافيش قد تكون نقلته إلى الثعابين، والثعابين نقلته إلى البشر.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سوق للأطعمة كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة، وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن عدد وفيات الفيروس في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 شخصا اليوم الجمعة، حيث توفيت 73 حالة جديدة إضافة إلى 3143 إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 31161 شخصا.

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات رسمية أن هناك 320 حالة إصابة في 27 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي.

Advertisements

وأطلق على الفيروس الجديد اسم “2019-أن.سي.أو.في”، ويمكنه أن ينتقل بين البشر وينتمي إلى عائلة فيروس كورونا نفسها، مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

وتتراوح فترة حضانة الفيروس بين يوم و14 يوما، وعلى عكس سارس الذي نشأ في الصين أيضا، يمكن أن ينتشر الفيروس الجديد خلال فترة الحضانة.

ولعدوى فيروس كورونا مجموعة واسعة من الأعراض، من بينها الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في التنفس. ويمكن أن تسبب حالات الإصابة الشديدة الالتهاب الرئوي ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد والفشل الكلوي والوفاة.

والفيروس الجديد من فيروسات الحمض النووي الريبوزي، إذ يمثل الحمض النووي الريبوزي المادة الجينية للفيروس وليس الحمض النووي، وهذا يعني أن الفيروس يمتزج مع الحمض النووي للعائل ويمكنه أن يتحور بسرعة.