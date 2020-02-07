تعرفي علي أسباب التهاب ملتحمة عين الطفل

القاهرة – لايف ستايل
قالت الدكتورة مونيكا نيهاوس إن أسباب التهاب ملتحمة العين لدى الأطفال متعددة، مثل البكتيريا، أو الفيروسات، أو العوامل الخارجية مثل الرياح أو الجسم الغريب.
وأضافت طبيبة الأطفال الألمانية أن أعراض هذا الالتهاب، احمرار العين وتورمها، والشعور بحرقة، وحكة، والتصاق الجفن، مع قيح أصفر، إذا كان السبب بكتيرياً، وقيح مائي إذا كان السبب فيروسياً.
وشددت نيهاوس على استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض لعلاجها، لأنه مرض شديد العدوى، لذلك يُمنع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو روضة الأطفال حتى التماثل للشفاء.
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