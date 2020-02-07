ستيني يهتك عرض تلميذتين في المغرب

أجلت محكمة مغربية، البت في قضية اتهام رجل ستيني بهتك عرض تلميذتين إلى 11 فبراير الجاري.

وكانت والد إحدى التلميذتين تقدمت ببلاغ إلى أجهزة الأمن في مدينة “الزمامرة” بـ “الجديدة” حول ما أخبرتها به ابنتها (10 سنوات)، من أن المتهم هتك عرضها رفقة زميلتها.

وقالت الطفلة إنها كانت عائدة إلى منزل والديها رفقة صديقتها في الدراسة، عندما دعاهما المتهم للدخول إلى منزله، وطلب منها الانبطاح على بطنها، ثم أزال سروالها وتمدد فوقها وهتك عرضها، قبل أن يكرر الأمر نفسه مع زميلتها. وهو ما أكدت الضحية الثانية.

وعندما وصلت قوة أمنية إلى منزله، لم تجده، فيما اعترفت زوجته، بأنها ضبطته متلبسًا بهتك عرض الطفلتين وأنه سبق له أن هجم على مسكن امرأة ليلاً وحاول اغتصابها وتم حبسه بسبب ذلك، وفق صحيفة “الصباح” المغربية.

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غير أن المتهم نفى صحة الاتهام، وقال إنه مريض بالسكري، الذي أثر على حالته الصحية، إذ لم يعد بإمكانه ممارسة حياته الطبيعية بشكل عاد، ودفع ذلك زوجته إلى اختلاق المشاكل للتخلص منه.

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