عروسان يتغيبان عن زفافهما ويطلان عبر مكالمة فيديو بسبب "كورونا"

مع ازدياد أعداد المصابين بـ«كورونا» في الصين، تغيب عروسان كانا قد زارا الصين مؤخراً عن حفل زفافهما في سنغافورة بسبب مخاوف الضيوف من إصابتهما بـ«كورونا» وإمكانية نقل العدوى لهم، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وعاد الزوجان، جوزيف يو وكانغ تينغ من الصين إلى سنغافورة قبل أيام من حفل زفافهما.

وعندما أعرب الضيوف عن مخاوفهم من الإصابة بـ«كورونا» بعد حضور الحفل، وجد الزوجان طريقة بديلة لحل المشكلة.

وبقي العروس والعريس بعيداً ولم يحضرا الحفل، بل وضعا شاشة كبيرة في صالة الزفاف وظهرا في بث مباشر عليها عبر الاتصال عن طريق الإنترنت.

وقام الزوجان بالترحيب بالمدعوين وبإلقاء خطاب عبر مكالمة الفيديو.

وقتل الفيروس التاجي 562 شخصاً في الصين وانتشر في نحو عشرين دولة.

وأبلغت سنغافورة عن 28 حالة إصابة حتى الآن، مما يجعلها تمتلك ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خارج الصين بعد اليابان.

وفي 24 يناير (كانون الثاني)، زار يو وزوجته تينغ مقاطعة هونان الصينية لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة مع أسرة تينغ.

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وتقع مقاطعة هونان على الحدود مع هوبي، المقاطعة التي ظهر فيها فيروس «كورونا».

وأخبر يو هيئة الإذاعة البريطانية أنه لم يكن هناك شعور بالذعر عند زيارتهما هونان، خاصة أن المنطقة التي كانا فيها تعتبر ريفية تماماً.

وعاد الزوجان في 30 يناير إلى سنغافورة، وأقيم حفل زفافهما في 2 فبراير (شباط) في فندق بوسط سنغافورة.

وتزوج العروسان بالفعل في الصين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والعرس الثاني الذي يقيمانه في سنغافورة هو لجميع أفراد أسرة يو وأصدقائه الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الصين حينها.

ولم يتمكن والدا تينغ من حضور حفل الزفاف الثاني حيث تم فرض قيود متعددة على السفر وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

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