فنلندا تخطط لمنح الآباء الجدد إجازة 7 أشهر مدفوعة الأجر

أعلنت الحكومة الفنلندية، الأربعاء، عن خطط لمنح الآباء الجدد المدة نفسها للإجازة مدفوعة الأجر التي يتم منحها للأمهات لرعاية أطفالهن، وهي 7 أشهر.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أكدت الحكومة أنه بموجب هذه الخطة الجديدة سيتم منح الأمهات والآباء الجدد هذه الإجازة المدفوعة بالتبادل، بمعنى أن تحصل الأم على 7 أشهر وتعود بعد ذلك لعملها، ليحصل الأب على الأشهر الـ7 التالية.

وستمنح الخطة أيضاً الحق للنساء الحوامل في الحصول على شهر إجازة قبل موعد الولادة المحدد.

وأكدت الحكومة، التي تقودها سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في تاريخها، أن «هذا الإصلاح الجذري» يهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات، وزيادة معدلات المواليد.

وقالت وزيرة الصحة، أينو كايسا بيكونين، إن هذه الخطة «قد تساهم في التقليل من خطر الطلاق، لأنها ستضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الآباء والأمهات بالمساواة».

وأشارت بيكونين إلى أن دولاً مثل السويد وآيسلندا شهدت زيادة في معدلات المواليد بعد منح الآباء مزيداً من الإجازات.

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وترغب فنلندا في تعزيز معدل المواليد بعد أن انخفض عددهم بنحو الخمس بين عامي 2010 و2018.

وكانت سانا مارين، التي تم انتخابها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد دعت الدول والشركات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي إلى بذل مزيد من الجهد لضمان معاملة النساء بشكل عادل.

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