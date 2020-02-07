9 علامات لحساسية المكسرات.. أبرزها "الصدمة القاتلة"

الحساسية من المكسرات وخطرها على الأطفال

الحساسية من بعض الأطعمة خاصة المكسرات مشكلة حقيقية تؤرق العديد من الأسر وتزيد من قلق الآباء على أطفالهم.

وتظهر أعراض حساسية المكسرات خلال دقائق من تناولها عادة، وقد تمتد هذه الفترة إلى ساعة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن وزارة الصحة البريطانية 9 علامات رئيسية يجب التعرف عليها لسرعة التعامل مع الحساسية:

الأعراض الأولية تشمل:





1. العطس

2. الإحساس بالوخز في الشفاه واللسان والحنجرة

3. قيء

4. إسهال

5. طفح جلدي حاك

6. تورم في الوجه أو الحلق أو الجلد

7. ألم حاد في البطن

8. تفاقم الأكزيما

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9. صدمة الحساسية





وصدمة الحساسية تحديداً هي رد فعل شديد ومميت لمسبب مثل الحساسية، وعادة ما تحدث فجأة، وتزداد سوءاً بسرعة كبيرة.

وتشمل أعراض صدمة الحساسية:

الشعور بالدوار أو الإغماء

التنفس السريع أو الضعيف

الصفير

نبضات سريعة

الارتباك والقلق

الانهيار أو فقدان الوعي





وإذا تعرّض الطفل إلى صدمة الحساسية فمن الضروري نقله إلى المستشفى والمكوث فيه لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة، لأن الأعراض قد تعاوده مرة أخرى خلال هذه الفترة.

ويساعد الأطباء المريض بإعطائه قناع الأكسجين لتسهيل عملية التنفس، والسوائل لزيادة ضغط الدم ومنشطات لتخفيف الأعراض.

حتى الآن لا يوجد علاج للحساسية من المكسرات، ومع ذلك تمت الموافقة على عقار جديد لحساسية الفول السوداني لدى الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.



